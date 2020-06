Lodi, arrestato amministratore per truffa e peculato

I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della locale procura, stanno eseguendo un'ordinanza "che applica misure personali e reali" emessa dal gip di Lodi, nei confronti di un ex amministratore pubblico e di altra persona indagata. Per l'ex amministratore che "aveva un ruolo apicale" sono scattati "gli arresti domiciliari", fa sapere una fonte vicina all'operazione. I reati contestati sono, a vario titolo, di truffa, peculato, falsità in testamento olografo, turbata libertà degli incanti, istigazione alla corruzione e circonvenzione d'incapace.