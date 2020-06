Berlusconi: "Ibra e Kakà? Mai dire mai"

"Ora la Serie A? Ci stiamo preparando per fare una buona stagione in Serie B e sono ottimista sulla possibilità di vincere subito il campionato". Silvio Berlusconi interviene alla trasmissione QSVS per parlare della promozione del suo Monza. "E' merito dei ragazzi ma forse è anche stato merito mio, perché ho sempre parlato con i giocatori e detto loro le cose principali che dovevano considerare prima di scendere in campo - ha continuato Berlusconi -. Quello che ho fatto al Milan ho continuato a farlo al Monza e i risultati si vedono". "Ho sempre ricordato a tutti che era importante che la squadra giocasse in maniera collettiva, mettendo in atto gli schemi provati in allenamento - ha proseguito -. Poi prendevo i giocatori singolarmente e gli davo dei consigli personalizzati". Sul futuro dice: "Per una norma che riguarda la Serie B dobbiamo prendere giocatori con età inferiore ai 23 anni. E dunque stiamo cercando i migliori giovani di Serie B e anche di Serie C".



"Daniel Maldini al Monza? Speriamo di sì, speriamo che si confermi un giovane di talento", ha continuato Berlusconi dopo aver definito Ibra e Kakà degli obiettivi concreti del club brianzolo sfumati solo per problemi extracalcistici. Sulla serie A si dice favorevole alla Superlega. "Il Milan? Non è facile trovare un successore a un Berlusconi. Credo di aver fatto quello che dovevo fare". Maldini? "È difficile per un giocatore trasformarsi in qualcuno che deve prendersi cura degli altri, c`è sempre una sorta di individualismo difficile da superare. Non sempre dei giocatori che hanno lasciato la maglia possono essere l'ideale per stare vicino agli altri giocatori e per sostenerli nei loro sforzi, indicando loro la strada migliore".



"Io voglio molto bene a Maldini, volevo bene a Maldini padre, voglio bene a Paolo e vorrò bene al figlio, che si preannuncia essere uno dei giovani più interessanti al Milan", ha concluso Berlusconi.