Coronavirus: Libia, salgono a 359 i casi

La Libia registra nelle ultime 24 ore altri 37 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 359 il totale. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che mentre i morti rimangono 5, i guariti salgono a 58 e le persone attualmente positive da 270 a 296. Il consiglio presidenziale del governo di Tripoli ha disposto la proroga di 10 giorni del lockdown in molte città del sud per tentare di limitare la diffusione del virus.