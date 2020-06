Milano, il Pirellone vota per l'Area Mind

Approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale lombardo una mozione che chiede l’istituzione di un tavolo tecnico relativo al Progetto Mind. Nel merito è intervenuto Simone Giudici, consigliere regionale della Lega, che ha integrato il testo inserendo il prolungamento della M1 in direzione Nord-Ovest. “Abbiamo approvato questa mozione – spiega Simone Giudici – che chiede l’istituzione di un tavolo tecnico sull’Area Mind, che tenga conto non soltanto del sito relativo all’esposizione universale, ma anche dei territori attigui. Ci è sembrata una buona occasione per arricchire il testo con ulteriori elementi e richieste, che riteniamo caratterizzanti e fondamentali per Rho e tutta l’area limitrofa. Si tratta della possibilità di collaborazione da parte della Regione, allo studio di fattibilità tecnico-economica circa il prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano da Rho-Fiera, in direzione Nord-Ovest".



"Un’implementazione del trasporto pubblico lungo questa direttrice permetterebbe di favorire la viabilità e la mobilità sostenibile, decongestionando le arterie stradali e spostando verso la metropolitana una parte dei pendolari che oggi utilizzano il treno. È fondamentale sottolineare come questa richiesta faccia il paio con l’emendamento presentato in questi giorni al Decreto Rilancio da Deputato della Lega Fabrizio Cecchetti, che va nella medesima direzione e chiede un impegno concreto da parte del Governo nazionale sullo stesso tema", ha aggiunto.



"La Regione intende fare la sua parte e l’approvazione della mozione di ieri lo dimostra; ma anche l’esecutivo nazionale, e i partiti che lo sostengono, non devono tirarsi indietro. È necessario – conclude Giudici – dare risposte rapide ai cittadini, che fra le altre cose in più di 2000 hanno sottoscritto la petizione per chiedere la realizzazione di quest’opera”.