Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio a 1,1359

Euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata, in attesa della riunione della Fed di stasera: la moneta unica scambia a 1,1359 dollari rispetto ai 1,1340 della precedente chiusura. E prezzi del petrolio in calo sui mercati asiatici sulle rinnovate preoccupazioni per l'eccesso di offerta e la concomitante debolezza dell'economia. I futures sul Brent scendono dell'1% a 40,72 dollari al barile, quelli sul Wti dell'1,4% a 38,38 dollari.