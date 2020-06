Milano violenta, Grimoldi: "Vecchio Bronx"

"Negli ultimi giorni a Milano un marocchino ucciso dopo essere stato accoltellato in una rissa sul 91, un ragazzo accoltellato fuori da un locale in centro, un altro in ospedale dopo una lite, un poliziotto ferito al Corvetto durante uno sgombero. Finito il lockdown è tornato il vecchio Bronx degli scorsi mesi invernali della Milano male amministrata da Giuseppe Sala e dalla sua giunta. Povera Milano...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.