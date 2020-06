Grillini contro Sallusti: "Il Governo tiene"

"Smentiamo categoricamente quanto riportato questa mattina da Il Giornale, secondo cui il ministro Di Maio sognerebbe di 'prendersi anche il turismo', una ricostruzione del tutto fantasiosa e priva di fondamento. Il ministro Di Maio sostiene quotidianamente l'azione di governo e sta lavorando in maniera sinergica e proficua con il ministro Franceschini, in particolare sullo sblocco dei flussi turistici verso l'Italia. Dispiace che in una fase così delicata per il Paese alcuni media passino il tempo a diffondere fake news con il chiaro intento di screditare l'azione di questo esecutivo". E' quanto fa sapere lo staff del ministro degli Esteri. Il quotidiano di Sallusti parla oggi di "psicodramma Conte", di "premier accerchiato", di frizioni interne alla maggioranza, riferendosi a Giggino, e degli attriti di "Giuseppi" con Colao. Insomma, prevede vita breve per questo esecutivo.