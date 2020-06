Scuole paritarie, la Lombardia approva le misure di sostegno

“Il Gruppo Lega ha votato convintamente a favore della mozione per sostenere le scuole paritarie, ingiustamente dimenticate dal governo nazionale, e che garantiscono un servizio fondamentale per tantissime famiglie lombarde”. Così Gigliola Spelzini, Consigliere regionale della Lega, sulla mozione “Sostegno scuole paritarie”, approvata ieri in Aula. “La situazione emergenziale causata dal Covid-19 – spiega Spelzini – ha colpito l’intero Paese, mettendo in crisi non solo il settore produttivo, ma anche il settore dell’istruzione e della formazione. E oggi non possiamo quindi dimenticare che l’istruzione nella nostra Regione è garantita dal sistema pubblico, che viene però supportato e integrato anche dal settore privato e paritario”.



“Non possiamo non tenere conto di quale sarà la situazione che verrà a crearsi con l’apertura del nuovo anno scolastico a settembre – prosegue l’esponente della Lega – la riapertura dovrà essere praticabile e sostenibile sia sul piano organizzativo, che su quello gestionale ed economico: pensiamo alla copertura dei costi aggiuntivi che saranno determinati dalle necessarie e imprescindibili misure di sicurezza sanitaria. E proprio la crisi economica, provocata dalla pandemia, potrebbe portare le famiglie alla fuga dalle scuole paritarie a quelle statali: questo significherebbe dover assorbire nelle scuole pubbliche l’ingresso di un numero rilevante di alunni, in un momento delicato in cui spazi e distanziamento sono imprescindibili”.



Per tutti questi motivi, secondo Spelzini, risulta fondamentale che “il governo sostenga il comparto delle scuole paritarie con misure economiche più adeguate rispetto a quelle attuali, affinché possa mantenere i livelli occupazionali e supportare le famiglie in difficoltà”. “La sicurezza, i protocolli sono fondamentali ma vorrei sentire parlare della scuola come ambiente educativo di apprendimento, dove i bambini crescono e si formano, dove oltre ai protocolli e con i protocolli si parli di metodologie, progettualità, spazi e tempi – sottolinea Spelzini – la scuola non è mera lezione frontale, vi è il lavoro in piccoli gruppi, il cooperative learning, e da sempre un’organizzazione flessibile che risponda ai contesti e che è alla base di una scuola efficace ed efficiente… Perciò organizzare la scuola anche con l’emergenza covid-19, adeguando gli spazi, tutelando sicuramente la sicurezza sanitaria, ma non tralasciando di progettare con metodologie e interventi mirati un ambiente educativo di apprendimento dove gli alunni possano crescere e formarsi come cittadini consapevoli, dimostrando quella responsabilità che a volte manca a noi adulti”. “Ricordo che investire soldi sulla scuola significa investire sul futuro” conclude.