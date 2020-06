Il compagno: "Salvini suino razzista". S'incazza la Lega

“Un partito che ormai di democratico ha solo il nome: da tempo privo di idee, dimostra di non avere carte da giocare se non quella dell'insulto. E poi, secondo loro, saremmo noi a seminare odio...”. Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e consigliere comunale a Bareggio nel Milanese, commenta così il post a sostegno di Mimmo Lucano nel quale Lorenzo Zanzottera, vicesegretario del Pd di Bareggio definisce Salvini “suino razzista”.



“Comunque nulla di nuovo sotto il sole", aggiunge Scurati, che prosegue: “Ormai quella dell'offesa è la politica del Pd a ogni livello. Come in Regione, dove assistiamo ogni giorno a beceri attacchi al nostro presidente Attilio Fontana che hanno surriscaldato il clima politico a tal punto che si è reso necessario metterlo sotto scorta”.



“Nel caso di Bareggio poi", conclude Silvia Scurati, "fa specie che il capogruppo consiliare PD Tina Ciceri, da decenni sulla scena politica, invece di tirare le orecchie al giovane che l'ha fatta fuori dal vaso, mostra il proprio apprezzamento con un like... davvero un bell'esempio!”.