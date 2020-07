Virus letale, rischiamo la seconda ondata

Ne parlano tutti a mezza bocca, perché guai a dire che il coronavirus può tornare in Italia riportato dagli stranieri, sia turisti che immigrati. Perché si vien subito tacciati di razzismo. Ma la notizia dei bangli rientrati nel nostro Paese con false attestazioni di negatività al virus è stata diramata e confermata da esponenti della comunità del Bangla Desh in Italia, spaventati dal fatto che i loro connazionali infetti, con la scusa di incontrare amici e parenti, creino nuovi focolai. Del resto la Terra è una sfera e il virus gira. Se in questa parte di emisfero il covid sembra aver perso di aggressività, in altre parti del mondo è ancora ben vivo e vegeto. E pericoloso.



Al punto che oggi persino il Corriere della sera ammette che una seconda ondata di contagi massicci non è da escludere. Lo afferma il coordinatore del Comitato tecnico scientifico per il Covid e direttore della Protezione civile, Agostino Miozzo, in un'intervista. "Non possiamo escluderla ma adesso siamo più preparati. All'inizio abbiamo visto persone arrivare con i polmoni devastati. Ora chi ha la febbre si isola, le terapie intensive funzionano. Il sistema di tracciamento è attivo in tutta Italia. Siamo ottimisti anche se 200 nuovi contagi al giorno ci tengono svegli la notte".



Speriamo bene, perché da tutta Italia arrivano foto e video di adulti ed anche giovani che del distanziamento oramai se ne fregano. E sempre più spesso le mascherine diventano un optional. Possiamo solo sperare nel buonsenso della gente, perché questa volta un secondo lockdown sarebbe il colpo di grazia per la nostra economia.