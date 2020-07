Soldi ai Cinquestelle: è scontro Porro-Travaglio

Ha destato molta sensazione la rivelazione del quotidiano spagnolo Abc (che per inciso negli anni Sessanta pubblicava inverosimili storie di alieni tra noi) che i grillini sarebbero stati foraggiati, per la bellezza di 3,5 milioni, dal dittatore del Venezuela nel 2010. I diretti interessati hanno ovviamente smentito, ma la polemica è esplosa lo stesso. Renzi ha considerato inverosimile la storia; sulle barricate anche Il Fatto Quotidiano, che da anni oramai ha trovato nel pubblico grillino il proprio principale abbonato. “Carta-patacca con tre falsi”, ha liquidato Marco Travaglio i fogli di presunta provenienza dal servizio segreto.



Non ci sta, invece, Nicola Porro di Libero, che scrive: “Tutti i giornali riportano l’indiscrezione sulla presunta mazzetta che avrebbe preso il M5S; l’unico che non sospetta è ovviamente Marco Travaglio, che liquida con un parentesi l’intera vicenda. Per lui neanche si discute, il documento e l’intera vicenda sono un fake e basta”.