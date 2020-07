Lombardia, camici e forcaioli. Ci siam già dimenticati che...?

I processi mediatici, che tanto fanno alzare lo share dei programmi, non fanno bene alla politica e non portano da nessuna parte. Eppure, su certi giornali e nella babele dei social, è un florilegio di attacchi al Governatore lombardo per aver richiesto una (fra le tante) fornitura di camici ad un suo parente. E questo - lo ricordiamo e lo sottolineiamo bene - quando camici, guanti e mascherine erano scomparsi e il personale medico moriva, senza protezione! Ora c'è chi, con la memoria corta, ha da sindacare sul fatto che una delle aziende disposte a fornire i preziosissimi supporti sanitari veda, fra i propri azionisti, parenti di Attilio Fontana. E chi se ne frega, diciamo noi.



Con senno di poi, a emergenza calata, è facile pontificare. Ma quando la gente moriva, i medici morivano, le bare venivano portate via nella notte, il Governo di Roma non combinava un cazzo di buono, perso fra centinaia di esperti che dicevano tutto ed il contrario di tutto, ed infine aziende lombarde si riconvertivano per trasformare vestiti in mascherine, quei camici andavano recuperati con ogni mezzo. Cosa importa se a fornirli fosse un parente di Fontana?



Ma la polemica politica, in vista delle elezioni, a taluni fa buon gioco. E alla fine la Lega della Lombardia ha deciso di rispondere. “La magistratura ha appena iniziato ad indagare e già le opposizioni traggono le loro affrettate conclusioni”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replica a PD e M5S in merito all’inchiesta sui camici alla sanità regionale. “Fa specie”, commenta il capogruppo leghista, “che su una fornitura gratuita si stia sollevando questo polverone”. “Anche in questo caso”, conclude Anelli – “l’obiettivo delle minoranze è cercare di mettere in cattiva luce il buon governo di Regione Lombardia e del Presidente Fontana. Un tentativo destinato a fallire come quelli succeduti finora”.