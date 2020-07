Covid, Conte "è pronto". Beato chi ci crede...

"Dico ai cittadini che non dobbiamo vivere nell'angoscia e nella preoccupazione". Dimostra grande ottimismo, fin eccessivo,visto il modo caotico con cui il Governo ha sinora gestito la pandemia, a il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al canale spagnolo La Sexta. Quanto all'eventualità di una seconda ondata di coronavirus, "siamo preparati e siamo sicuri di sapere come limitare il contagio. Abbiamo imparato molto". Peccato che ogni giorno dai famosi virologi televisivi arrivino nuove contrastanti teorie sulla diffusione del virus...