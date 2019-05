Torregiani stasera a Monza

“Ero in guerra e non lo sapevo”. Stasera a Monza incontro pubblico organizzato dalla Lega con Alberto Torregiani. Alle ore 21.00 presso il Centro Civico di San Biagio Cazzanica, l’incontro organizzato dalla Lega di Monza con Alberto Torregiani, vittima incolpevole dell’omicidio del padre. La sua storia risale agli anni di piombo quando rimase orfano, a seguito dell’uccisione per mano dei Proletari Armati per il Comunismo (PAC), del padre Pier Luigi Torregiani, uomo molto attivo nel sociale e nella filantropia.



Cesare Battisti, il mandante di questo omicidio, fu estradato verso l’Italia, anche grazie al governo sostenuto dalla Lega, il 12 gennaio 2019 e confessò le sue malefatte il 25 marzo. “Come segretario della Lega di Monza - commenta Massimo Rossati - ho voluto fortemente questo incontro, non solo perché Alberto è un amico da sempre impegnato alla realizzazione di una progettazione inclusiva del territorio rivolta a facilitare e normalizzare la vita all’interno della città delle persone con disabilità, ma anche perché l’evento del 1979 permette di approfondire il tema della legittima difesa diventata Legge dello Stato da pochi giorni”.