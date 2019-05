Arriva il taglio dei parlamentari. Esultano i grillini ma...era una battaglia Lega

"Evviva, finalmente è stata approvata la riduzione del numero dei parlamentari. Oggi arriva a compimento una mia battaglia storica. Posso anche comprendere e condividere la sincera esultanza oggi del ministro Fraccaro e del Movimento Cinque Stelle, per essere arrivati a questo voto definitivo e a questo taglio atteso da decenni, però sia chiaro a tutti che la proposta di legge votata è la mia, come sono stato io il relatore della legge approvata al Senato, confermata identica alla Camera, per cui questa legge è opera mia!".



"E già che ci sono ricordo agli amici pentastellati che quando io cercavo di ridurre il numero dei parlamentari, attraverso una modifica costituzionale approvata in via definitiva dal Parlamento nel 2005 e poi bocciata al referendum confermativo, il Movimento Cinque Stelle non era ancora nato e, detto con tutta la simpatia, il ministro Fraccaro portava ancora i braghini corti. Questa è stata una mia battaglia storica, questa è una mia vittoria. Ed è una vittoria del buon senso, una vittoria per i cittadini". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, commentando la riforma del taglio del numero dei parlamentari.