Napoli, Noemi ha aperto gli occhi

La piccola Noemi, ferita a Napoli durante un regolamento di conti della camorra, ha riaperto gli occhi. Ed arrestato il killer. Che si trova da ore nella caserma dei carabinieri di Siena. Il killer, Armando Del Re, 28enne, sarà trasferito a breve nel carcere senese di Santo Spirito. L'uomo, secondo quanto si è appreso, sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria senese, in attesa di un suo trasferimento a Napoli.





Del Re è stato fermato all'alba lungo la superstrada Siena-Bettolle, nel comune di Rapolano Terme (Si) ed era in auto insieme alla madre e alla sorella. E intanto sulla vicenda s'è mobilitato il mondo politico. La consigliera regionale lombarda Francesca Ceruti, della Lega, ha twittato: "Buone notizie: oggi la piccola Noemi, coinvolta a Napoli in una sparatoria, ha riaperto gli occhi. E intanto il killer è stato arrestato. Massime pene per chi non ha rispetto per la vita, soprattutto quella dei bambini. E un bacione di cuore e un augurio alla piccola".