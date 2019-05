Casciago per Mirko Reto. Praderio: "Sicurezza e aiuti alle attività commerciali"

Marco Praderio, leghista, candidato nella lista Mirko Reto Sindaco. Parlaci un attimo di te

Ho 51 anni, laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico amministrativo, funzionario in Consiglio Regionale. Sposato e papà di tre splendidi ragazzi che occupano molto del mio tempo libero. Ho svolto la mia carriera presso Istituzioni pubbliche e private a livello provinciale e regionale, sui temi dell’imprenditoria, del lavoro e della formazione.



Ma come mai la scelta della politica?

Ritengo di aver messo assieme tante esperienze che mi hanno permesso di acquisire, anche attraverso percorsi di formazione, solide conoscenze e competenze nei settori sopra citati che ora intendo mettere a disposizione di Casciago. Stimolante e formativo è stato il ruolo che ho assunto per oltre 10 anni nella governance di società ed enti di capitale pubblico e nell'associazionismo, in enti regionali, nell'ambito universitario. Il mio motto è: "La passione, l'impegno che ci LEGA".





Come mai sostieni il candidato del Centrodestra Mirko Reto?

Ho scelto di candidarmi con Mirko perché è un amico sincero e fidato da molti anni. Ha tutta la mia stima e con le sue capacità e competenze sono certo che Casciago ha una grande opportunità per cambiare, migliorare e crescere.





E quale il vostro programma?

Il nostro programma prevede interventi concreti, chiari e realizzabili nel corso del mandato, in diversi ambiti. Mi vorrei qui soffermare su due temi in particolare. Il primo è il tema della sicurezza, purtroppo di grande attualità in quanto due notti fa diverse auto sono state danneggiate e derubate e prima ancora, meno di due mesi fa, si è registrato un furto alla scuola materna dove è stato sottratto l’incasso delle rette scolastiche dei piccoli alunni. Ecco, su questo punto fin dall’inizio il nostro candidato sindaco Mirko Reto si è mostrato molto sensibile proponendo, tra le tante iniziative in tema di sicurezza, anche l’installazione di telecamere nei punti più sensibili del paese, ossia nei quattro punti di accesso, anche perché il comune di Casciago, scoperto completamente come è ora da telecamere si presta anche a fungere da possibile via di fuga di malintenzionati provenienti da Varese o altri comuni della parte alta e diretti verso l’autostrada. Molto probabilmente se ci fossero state telecamere attive, come il nostro candidato sindaco e la nostra lista propone di realizzare, furti come quelli registrati si sarebbero potuti evitare o almeno i delinquenti avrebbero quasi certamente lasciato tracce utili per la loro pronta individuazione.





E l'altro punto?

L’altro punto su cui mi vorrei soffermare è la nostra intenzione di favorire le attività economiche in generale e con queste le attività commerciali. Al riguardo ho evidenziato al nostro candidato sindaco Mirko Reto, che ha apprezzato la proposta e condivisa per le valutazioni tecniche del caso, se saremo eletti ovviamente, che in Lombardia ben 828 comuni sono interessati dalla presenza di un distretto del commercio che sono libere aggregazioni tra amministratori, cittadini, imprese e rappresentanze sociali finalizzate a promuovere il commercio di vicinato, grazie a una governance collaborativa tra pubblico e privato.



Spiegaci meglio...

I distretti del commercio si dividono in due tipi: i DUC, distretti urbani del commercio (per i comuni capoluogo e per quelli con più di 15.000 abitanti) e i distretti intercomunali diffusi (DID). Al riguardo, essendo Casciago al momento completamente scoperta da iniziative di questo genere, diversamente dalla maggioranza dei comuni del territorio, valuteremo la possibilità e l'opportunità di promuovere o di aderire a un Distretto Intercomunale Diffuso (DID), collaborando con altri comuni, per agevolare i nostri commercianti e le altre realtà economiche e sociali.





In bocca al lupo, allora

Mille grazie!



Nella foto, Marco Praderio ed il logo della lista Mirko Reto Sindaco