Battisti chiede scarcerazione. Salvini: "stia in carcere fino alla fine dei suoi giorni"

"L’assassino Cesare Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi, chiede di uscire dal carcere perché 'teme il virus'. Quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se avevano paura... Stia in carcere, al sicuro, fino alla fine dei suoi giorni". Con queste ferme parole, il leader della Lega Matteo Salvini esprime disappunto dopo aver appreso la notizia che l'ex terrorista Cesare Battisti ha avanzato istanza di scarcerazione giustificandola con la pandemia in corso.



Quindi, dopo centinaia di criminali tra cui tanti boss, adesso anche Battisti, ex membro del gruppo proletari armati per il comunismo, punta a farla nuovamente franca dopo essersi sottratto alle condanne grazie all'assurdo asilo concessogli da rifugiato politico in altri stati.



Chi è Battisti. Evaso dal carcere di Frosinone nel 1981 dopo essere stato condannato a 12 anni in primo grado per banda armata, è stato condannato in seguito in contumacia all'ergastolo, con sentenze passate in giudicato, per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso con altri.



"Teme il contagio - ha spiegato il suo legale Davide Steccanella -, da un anno e mezzo è l'unico in isolamento di alta sicurezza ad Oristano e da allora non vede parenti. Rientra nella categoria degli over 65, inoltre ha delle patologie che lo mettono a rischio e la sua situazione carceraria non garantisce la sua salute da questo punto di vista: ha un'epatite B e un'infezione al polmone".



E' anche vero che siamo di fronte ad un carcerato che nel 1981 è evaso dal carcere e per diversi anni si è sottratto alla pena. Nel tempo ha dimostrato di godere di una rete di coperture ad altissimo livello, tanto da riuscire a fuggire all'estero e rimanervi a lungo. Siamo speranzosi che di questo terrà conto il competente tribunale di sorveglianza. In isolamento, senza vedere alcuno, continuerà a stare al sicuro e al contempo potrà riflettere sugli orrori mascherati da battaglia politica che ha commesso. E con lui in isolamento, anche gli italiani saranno più sicuri.