Lettera aperta a Cesare Battisti

Cesare Battisti teme il contagio e per questo vuole essere scarcerato? Ma se è in isolamento, a ben vedere è l'unico che non rischia di essere contagiato. Sai, Battisti, tu sei un assassino pluriomicida ed è giusto che paghi il tuo debito verso la società, per quelle persone che hai ammazzato, per quel giovane che hai costretto tutta la vita su una sedia a rotelle. Ma tu non sembri provare rimorso per ciò che hai fatto. Le foto che ti hanno scattato in Brasile nel 2009, circondato da politici del Partito dei Lavori che ti abbracciano e ti danno gran pacche sulla schiena, e tu che sorridi, fanno capire che non ti sei pentito per niente. Negli anni ti sei dipinto e ti hanno dipinto come una sorta di eroe romantico, come un rivoluzionario che combatteva un sistema oppressivo. Vallo a dire alle tue vittime, loro sì che erano innocenti.



Ora, giustamente, visto che siamo nel Paese dei Cachi, hai visto che un ministro ha liberato i boss della mafia e ti chiedi perché non possa essere libero anche tu. E se dovesse prevalere questa logica aberrante, allora tanto varrebbe abolire le carceri e liberare tutti, che è poi il sogno dei centri sociali e di certa Sinistra estrema, quella che in carcere ci metterebbe solo chi non la pensa come loro, come un Salvini, ad esempio, che invita a tenerti in galera fino alla fine dei tuoi giorni.



Vedi caro Battisti (il "caro" ovviamente è ironico), tu ti lamenti per essere in carcere, e sei colpevole. Noi, che siamo innocenti, in carcere ci siamo stati per due mesi per colpa del coronavirus, rinchiusi da uno Stato che da anni ci spolpa e ci dissangua, mungendoci come vacche e che ora che siamo noi ad aver bisogno ci promette soldi a pioggia ma non ce li dà (aspetta di vedere come reagiranno gli italiani che attendono invano quei "redditi d'emergenza", quando scopriranno che tempi biblici ha l'Inps, a differenza della fame, che ha tempi rapidissimi). Ma tu ti lamenti perché sei anziano e malato. Anche noi lo siamo, ma abbiamo sopportato in silenzio il lockdown, perché agivamo per un bene superiore comune ben diverso dal preteso "bene comune" proletario che andavi cianciando tu e che ancora ti garantisce protezioni ad alto livello.



Solo che il nostro male si chiama Stato. O meglio, Stato incompetente, quel Governo prepotente coi deboli e debole coi prepotenti, che una volta di più ci dissanguerà per riempire quelle casse erariali che svuota a velocità pazzesca perché scioccamente sprecone, e non certo perché corre in aiuto dei bisognosi, di noi poveri cristi che da sempre manteniamo una classe politica vergognosa e parassita. Caro Battisti, ti senti un perseguitato e vuoi uscire? Ma restatene in carcere. Si sa mai che se dovessi tornare libero lo Stato non cominci a chiederti le tasse. Allora sì che scopriresti cosa vuol dire veramente essere perseguitati...