Conte: "Sul Mes l'Europa ha chiarito, ora deciderà l'Aula"

"Stiamo in costante dialogo con la Commissione europea perché venga introdotto un Recovery Fund di notevoli dimensioni. Le risorse del Mes, della Bei, del Sure da sole sono insufficienti. Sulla nuova linea di credito del Mes sono arrivate parole chiare da parte dell'Eurogruppo. Ora attendiamo i regolamenti attuativi, poi valuteremo in Parlamento". Lo ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera.



Esiste il rischio che il Recovery Fund arrivi troppo tardi? "È necessario - ha sottolineato Conte - che le risorse siano anticipate attraverso un prestito ponte, un frontloading che le renda disponibili già nella seconda metà del 2020, per quei Paesi che maggiormente stanno risentendo della pandemia".



Avete un piano B per finanziarci? "Guardare alle criticità del nostro Paese è un atto di realismo, ma talvolta si rischia di essere italoscettici - ha risposto il premier - La Commissione europea ha certificato che il debito italiano è sostenibile, la nostra posizione finanziaria sull'estero rimane solida, l'azione della Bce continua a garantire stabilità al mercato dei titoli di Stato".