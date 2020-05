La Raggi si fa le foto con Casapound. I compagni si incazzano

''Ennesima gaffe per la Raggi che ignara si è presentata a Casalotti per la spesa solidale e non si è accorta di avere affianco esponenti di Casapound, tra i quali Stefano Borgese, ex candidato con l'estrema destra in municipio, accusato lo scorso ottobre di aver preso parte al pestaggio di uno dei ragazzi del Cinema America.'' Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, Consigliere Municipio Roma VII e Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità.



''Farsi le foto con esponenti di un movimento neo fascista come Casapound è semplicemente vergognoso. Questa volta non basta un 'non lo sapevamo'. La sindaca chieda scusa e prenda le distanze."