Mes, Fedriga: "Poca chiarezza può nascondere fregatura"

In relazione alle ultime notizie di un accordo sul Mes con l'Unione Europea "io non parlerei di trappola: oggettivamente però mi sembra che certezze non ce ne siano. Anzi". Lo dice il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga. "Prima", spiega il governatore, "dicevano che non c'erano vincoli, poi che ci voleva una norma per una vigilanza maggiore sui bilanci dei paese chiedono l'attivazione del Mes, adesso invece sembra di nuovo che non ci siano più vincoli". "Ecco io ho paura", conclude, "che all'interno di questa poca chiarezza si possa nascondere una fregatura".