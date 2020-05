Silvia Romano, il commento dei politici

"In un momento di grande difficoltà che il Paese sta vivendo questo è anche un grande segnale di speranza e di fiducia, che lo Stato c'è, c'è sempre, e non si lascia mai distrarre da tutti i suoi compiti, su tutti i fronti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver accolto a Ciampino Silvia Romano.



"Continua il lavoro per liberare gli altri italiani rapiti". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da Ciampino dive ha accolto Silvia Romano. "Il lavoro della Farnesina, dell'Intelligence, del presidente del Consiglio e di tutti gli uomini e le donne impegnati è un lavoro che continuerà e andrà avanti, non da domani, ma dalle prossime ore, come abbiamo sempre fatto", ha concluso.



"Greta e Vanessa, una volta liberate dissero subito: 'Noi torneremo la''...Credo che fosse il caso di pensarci un po'...E' chiaro che nulla accade gratis ma non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa. Io ho visto come lavorano le nostre forze dell'ordine e porto enorme rispetto verso chi corre rischi, penso a agente Apicella. Prima di fare cose che mettono a rischio la vita di donne e uomini delle forze dell'ordine, in Italia e all'estero, pensarci cento volte". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Mezz'ora in più su Rai 3, incalzato dall'Annunziata. Salvini aveva fatto gli auguri in diretta a Silvia Romano e la conduttrice gli ha rinfacciato di aver avuto un diverso atteghgiamento on occasione di un caso analogo, quello di Greta e Vanessa. Anche in quel caso, come pare per Silvia Romano, era stato pagato un riscatto ai guerriglieri.