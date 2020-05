Bozza dl Rilancio,tax credit vacanze a nuclei con Isee sotto 35mila

In arrivo un credito d'imposta per consentire alle famiglie con un Isee sotto i 35mila euro di andare in vacanza dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Lo prevede la bozza del dl Rilancio. "Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive", si legge nella bozza.



Il tax credit è pari a 500 euro per i nuclei familiari composti da almeno tre persone o dalle famiglie monoparentali con figli a carico; a 300 euro per quelli composti da due persone, senza figli a carico, e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.