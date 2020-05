Carceri, Salvini: "Il Dl non disinnesca a sfiducia a Bonafede"

"Noi abbiamo presentato una mozione di sfiducia. Ci sono state rivolte in carcere, detenuti morti, poliziotti feriti, carceri incendiate e oltre 400 mafiosi in libertà, usciti di galera. Peggio di così cosa deve fare un ministro della Giustizia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, confermando a "In mezzora in più" su Raitre che il decreto sull'annullamento della concessione degli arresti domiciliari, approvato ieri notte dal consiglio dei ministri, non fa venire meno l'iter della mozione di sfiducia presentata dal centrodestra per chiedere le dimissioni del ministro della Giustizia.