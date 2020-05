Cina, primo caso di coronavirus a Wuhan dopo più di un mese

La Cina ha alzato domenica il livello di rischio epidemiologico in un distretto di Wuhan, dopo la scoperta di un caso di Covid-19, il primo in più di un mese nella culla della pandemia. Questa grande metropoli di circa 11 milioni di abitanti, posta in quarantena alla fine di gennaio per oltre due mesi, è stata particolarmente colpita dal virus, che ha contagiato quasi 83.000 persone nel Paese e ha lasciato 4.633 vittime, secondo le cifre ufficiali.