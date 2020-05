Coronavirus, Sturgeon: "No all'alleggerimento delle misure"

Ancora prima dell'atteso discorso serale di Boris Johnson, la premier scozzese Nicola Sturgeon aveva avvisato che non si sarebbe sentita in dovere di seguire qualsiasi proposta di alleggerimento del lockdown. Secondo quanto anticipato dai media, Johnson intende infatti aggiornare lo slogan della lotta al coronavirus, "stay home" rimanete a casa, con lo slogan "stay alert", cioè "state allerta, controllate il virus e salvate vite". Uno slogan, hanno subito criticato gli avversari politici ma anche esperti, non prevede più l'esortazione a rimanere a casa.



"E' la prima volta che vedo il nuovo il nuovo slogan del primo ministro", ha scritto Sturgeon sui social media affermando che "state a casa, salvate vite continua ad essere il messaggio chiaro che intendo comunicare alla Scozia in questo momento".