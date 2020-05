Dl rilancio, M5S: "Nessun condono, nemmeno in altri provvedimenti"

"Non è certo la sanatoria edilizia la via da percorrere per rilanciare il settore delle costruzioni e per ridare fiato all'economia del Paese. L'emergenza che stiamo vivendo ha aperto gli occhi a molti su quanto sia necessario valorizzare la bellezza del Paese da Nord a Sud, mettendo definitivamente la parola fine a un presunto sviluppo fatto di cemento selvaggio e consumo di suolo. La nostra ricetta per la ripartenza, anche per l'edilizia, ha già mostrato di funzionare in passato in termini di ripresa economica e aumento dei posti di lavoro". Così le deputate del Movimento 5 Stelle Paola Deiana, capogruppo in Commissione Ambiente, Ilaria Fontana vicepresidente del Gruppo 5 Stelle a Montecitorio e Patrizia Terzoni, vicepresidente della commissione Ambiente della Camera.



"Dobbiamo continuare a concentrare energie e risorse sulla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato anche in chiave antisismica, incentivare la rigenerazione urbana, sostenere gli interventi di efficienza energetica, domotica e bioedilizia. L'estensione degli ecobonus alla quale si sta lavorando in queste ore va nella direzione che abbiamo indicato, ma come hanno già detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, e il ministro dell'Ambente Sergio Costa, né nel decreto rilancio né in alcun altro provvedimento ci potrà essere alcun condono", concludono.