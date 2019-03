Tav, Di Maio a Salvini: "Basta folklore"

"Dobbiamo andare avanti con grande senso di responsabilità. Ma il Paese ha bisogno di tranquillità: non si può pensare di continuare con la narrazione della crisi. 'Andiamo fino in fondo', 'vediamo chi ha la testa più dura' (espressione usata da Salvini giorni fa ndr), è folklore, folklorismo. Io sono qui per dare tranquillità agli italiani e non dare sempre tensione".



Lo dice Luigi Di Maio, facendo riferimento, in una diretta Facebook, alle parole pronunciate nei giorni scorsi da Matteo Salvini sulla Tav. "Volevo darvi una buona notizia per il Paese: il governo va avanti - ha detto anche Di Maio -. Oggi abbiamo ottenuto un grande successo che è il rispetto del contratto di governo che non è un successo per una delle parti politiche ma per gli italiani. Far rispettare il contratto di governo è innanzitutto rispetto dei soldi delle tasse che voi italiani pagate: abbiamo chiesto di non vincolare i vostri soldi a un'opera messa in discussione da un'analisi costi-benefici".