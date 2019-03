Tav, Siri: "La Lega non si sta piegando"

La Lega rimane ferma sulla necessità di andare avanti con la Tav, non si è piegata alle posizioni del Movimento e l'avvio della fase preliminare dei bandi "e' una vittoria di tutti". Lo dice alla Stampa Armando Siri, sottosegretario alle Infrastrutture, che spiega come allo stato "non c'e' nessun no istituzionale" all'opera.



"Il diritto amministrativo - osserva Siri - e' pieno di cavilli, non li abbiamo certo inventati oggi per risolvere una questione che ha richiesto un lavoro di concertazione tra due parti, che conservano opinioni diverse sulla realizzazione dell'opera. Se mi si chiede se la sostanza delle reciproche posizioni e' cambiata, dico che no, non e' cambiata. La Lega e' favorevole alla realizzazione dell'opera", "i benefici vinceranno sui costi".