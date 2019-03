Gaza, Israele compisce Hamas

Dopo il lancio di ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico, l'aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa alcune postazioni in una base di Hamas nel nord della Striscia, più due sue imbarcazioni. "L'attacco - ha detto il portavoce militare - è stato compiuto in risposta al tiro di ieri dalla Striscia e anche alle continue violenze che arrivano da Gaza, compreso il lancio di palloni con ordigni esplosivi e i tentativi di danneggiare nei giorni scorsi la barriera di sicurezza".



L'esercito - che ritiene responsabile Hamas per tutto quello che origina dalla Striscia - ha detto di vedere "con grande gravita' ogni tentativo di danneggiare civili israeliani" ed ha annunciato che "continuerà ad agire con determinazione contro questi atti di terrore".