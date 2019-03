Venezuela: blackout causa la morte di 15 pazienti in dialisi

Quindici pazienti con malattie renali sono morti per l'impossibilita' di sottoporsi a dialisi in Venezuela, Paese paralizzato da un gigantesco blackout che si intreccia alla crisi politica e allo scontro fra il presidente Nicolas Maduro e il leader dell'opposizione Juan Guaido'. Lo ha reso la Coalizione delle organizzazioni per la sanita' e la vita (Codevida), Ong che si occupa di questioni sanitarie. Nove decessi sono stati registrati nello Stato di Zulia, due in quello di Trujillo e quattro all'ospedale Perez Carreno di Caracas.