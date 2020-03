Coronavirus, il governo regionale chiude anche palestre, piscine chiuse, pub e discoteche

Sono 18 in più di ieri, ossia 53, i casi di coronavirus registrati al momento in Sicilia con Catania che risulta la città più colpita probabilmente anche perché tra le mete più frequentate per via dell'importante scalo aereo. Un'escalation che ha spinto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ad adottare ulteriori misure urgenti volte a contenere la diffusione del virus.





Tra le altre cose, nell'ordinanza si dispone la chiusura di piscine, palestre, centri di benessere pub e discoteche. Inoltre è fatto obbligo ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale di acquisire e mettere a disposizione degli organi preposti i nominativi dei viaggiatori relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, con destinazione aeroporti, porti e stazioni ferroviarie dell'Isola.