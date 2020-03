Coronavirus, la Lega chiede il blocco delle tasse

"Ora serve un provvedimento immediato per la Lombardia, zona rossa a livello sanitario e dunque da trattare come zona rossa a livello economico e fiscale. Come Lega chiediamo al presidente del Consiglio e al ministro dell’Economia di decretare il blocco immediato al pagamento delle tasse, dei cittadini e delle imprese, e di consentire uno sblocco parziale dei circa 55 miliardi di residuo fiscale che ogni anno la Lombardia regala alle casse statali".



"Occorrono misure economiche e fiscali straordinarie per la Regione più popolosa d’Italia, con i suoi 10 milioni di abitanti, per quella che produce oltre un quinto del Pil nazionale e che guida l’export: se si ferma la locomotiva della Lombardia si ferma tutta l’economia nazionale. Il Governo non ha preso le adeguate misure per prevenire la diffusione del virus Covid19, non faccia altrettanto ora con questo rischio di emergenza economica: servono subito misure economiche e fiscali per la Lombardia, serve il blocco delle tasse e lo sblocco di una parte del residuo fiscale. Forza, non si perda altro tempo, i nostri imprenditori non possono aspettare". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.