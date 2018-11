Sindaca a rischio. M5S: "Con condanna Raggi la Giunta cade"

Il M5S è "ottimista" sull'esito della sentenza del processo per le nomine in Campidoglio che riguarda la sindaca di Roma Virginia Raggi ma, nel caso in cui ci dovesse essere un verdetto di condanna, la Giunta sarebbe arrivata al capolinea. La conseguenza dovrebbe quindi essere solo quella di tornare alle urne dopo le dimissioni. E' questa la linea dei vertici M5S sulla vicenda Campidoglio in base al nuovo codice etico.



Luigi Di Maio ha poi ricordato il codice di comportamento che prevede l'incompatibilità tra una carica e una condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo. La sindaca potrebbe teoricamente restare in carica ma senza il simbolo del M5S: un'eventualità che tuttavia si esclude in ambienti del Movimento perché, si fa notare, questo comporterebbe che gli stessi consiglieri dovrebbero sostenere una Giunta non più targata 5 Stelle.



Dieci mesi di reclusione. Questa la richiesta della Procura per la sindaca Virginia Raggi, imputata per falso nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. Secondo la Procura di Roma la sindaca Virginia Raggi "mentì alla responsabile dell'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un'inchiesta e "in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi". Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l'acquisizione del codice etico M5S vigente nel 2016.



"Se la sindaca avesse detto la verità e avesse riconosciuto il ruolo di Raffaele Marra nella scelta del fratello", ha spiegato Ielo, "l'apertura di un procedimento penale a suo carico sarebbe stata assai probabile. Lei era consapevole che in casi di iscrizione a modello 21 (ovvero come indagata in un fascicolo penale, ndr) rischiava il posto è per questo mentì. Il codice etico fu modificato nel gennaio del 2017". Le replica: "Il codice? Mai applicato".