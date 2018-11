Piange Saviano, Salvini riduce le scorte armate: "Troppe. Sono 585"

A breve partirà una razionalizzazione delle 585 scorte attualmente in vigore, di cui 15 per personalità nei confronti delle quali c'è massima allerta. Lo affermano fonti del Viminale sottolineando che la questione è stata affrontata giovedì nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo del ministro dell'Interno Matteo Salvini è una verifica dei dispositivi di protezione per evitare errori di valutazione e, inoltre, prevenire abusi e sprechi.



I servizi di protezione impiegano ad oggi 2.072 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della polizia penitenziaria. Già in passato Salvini aveva annunciato di voler togliere la scorta a Saviano, che per questo s'era messo a strillare. Non si capisce però perché uno scrittore che guadagna fior di soldi con i suoi libri e le sue partecipazioni televisive, tanto da poteri permettere un attico negli Stati Uniti, la scorta se la debba far pagare dai già vessati contribuenti italiani, anziché pagarsela lui...