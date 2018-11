Autostrade, Morelli chiede di alzare il limite a 150

"Autostrade, limite a 150 km all’ora oggi è possibile perché le automobili dispongono di strumenti di sicurezza come la frenata assistita o il cruise control adattivo che un tempo non esistevano". A scriverlo su Facebook il parlamentare leghista Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti alla Camera.



"La proposta consiste nel consentire di arrivare a 150 km all'ora sulle tratte autostradali di massima sicurezza, e cioè quelle coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante". I vantaggi? "Traffico più scorrevole, tempi di percorrenza più rapidi per tutti. La libertà di muoversi, fatta salva la sicurezza, in maniera meno legata", ha dichiarato Morelli.