Il mio cane mi ama, la mia gatta mi odia. Il mondo animale in libreria

Stefania Genovese colpisce ancora. La prolifica giornalista e filosofa varesina, già autrice di diversi libri e riviste di divulgazione scientifica, questa volta ci stupisce con un interessantissimo libro dedicato al mondo animale. Il mio cane mi ama la mia gatta mi odia, si intitola il volume dedicato ai nostri più fidi ed affettuosi (quando lo sono) compagni di viaggio. Edito per i tipi della Segno, il simpatico lavoro non è il solito trattato menoso e noioso sugli animali a cui certa editoria ci ha da tempo abituato, tra cliché e luoghi comuni. Niente affatto. Con un stile scorrevole il volume alterna momenti didascalici, aneddotici, a studi scientifici approfonditi ed internazionali sul comportamento animale, con tanto di contributi ed interviste ad alcuni dei massimi esperti mondiali della materia.



La nostra apprezzata blogger, già responsabile di una seguitissima rubrica radiofonica dedicata al mondo animale, passa in rassegna decine e decine di episodi che vedono coinvolti cani, gatti, uccelli, persino asini e conigli e utilizza queste storie come un pretesto per svelarci in maniera simpatica e scorrevole i segreti del mondo a quattro zampe e due ali. Il vostro gatto prima si lascia accarezzare e poi di colpo di morde? C'è un perché. Il vostro cane è un simulatore nato? Lo fa per un motivo ben preciso. E via dicendo. Con una postfazione del notissimo etologo Roberto Marchesini ed un intervista al compianto Giorgio Celli il volume, di 183 pagine, riesce in un'impresa un tempo ritenuta impossibile: raccontare tutto, ma proprio tutto, e senza annoiare, del mondo animale a noi più vicino.



Perché nel suo volume, frutto di anni e anni di ricerche, la brava divulgatrice radiofonica inserisce proprio tutto: l'intelligenza emotiva degli animali, il loro modo di comunicare, la pet therapy, la nutrizione, la vivisezione, la spinosa questione dei traumi legati ad esempio ai fuochi d'artificio, le cure veterinarie e persino omeopatiche, le credenze e le mitologie, i culti religiosi, addirittura la sensitività e il paranormale e la previsione degli eventi catastrofici. E' vero che molti animali "sentono" l'arrivo dei terremoti? Per saperlo, ottenendo una risposta seria e scientifica, dovrete leggere questo libro. Ordinarlo è facile: basta scrivere via mail alla casa editrice, che spedisce comodamente in tutta Italia.