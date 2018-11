ALLARME FONTANA D'ORIONE

Una serie di fessurazioni rischiano di compromettere l'opera del cinquecento. A segnalarlo e’ un giovane Messinese, Fortunato Grillo ( coordinatore provinciale della lega giovanile di Messina), che ha notato le "spaccature". Oggi Sabato 10 Novembre 2018 chiediamo un pronto intervento all'amministrazione comunale e degli organi competenti per riconsegnare alla città' gli splenditi giochi d'acqua della fontana di Giovanni Angelo Montorsoli ( allievo di Michelangelo ). Non si puo' rischiare che la situazione precipiti oltremodo. Occorre muoversi tempestivamente, senza ulteriori ritardi << In realtà' c'e' gia' stata una segnalazione della soprintendenza ma nulla si e' mosso >>