Immigrati, anche Rutelli lancia l'allarme: "La Sinistra regoli i flussi o perderà"

"La sinistra governi le migrazioni, altrimenti perderà". Così l'ex leader del centrosinistra Francesco Rutelli in una intervista a Il Messaggero. "Nel 2050 la sola Nigeria avrà gli stessi abitanti dell'Europa, al di là degli sbarchi questi sono i dati decisivi" sottolinea Rutelli secondo il quale "la sinistra non è riuscita a passare dalla sacrosanta mobilitazione anti-razzismo alle politiche conseguenti. Le due cose vanno tenute insieme". Una politica efficace su immigrazione e sicurezza, secondo Rutelli si fa su "due livelli. Quello europeo e quello nazionale. Dobbiamo pretendere dall'Europa che contribuisca a governare e a risolvere la sfida dell'immigrazione, sennò ne sarà travolta. Il problema è la mancanza di leadeship euopea. E visioni nazionali di corto respiro".



In Italia "non si può accettare - sottolinea Rutelli - che esista un numero imprecisato di persone che vivono nel nostro Paese senza averne titoli. Non sto parlando naturalmente dei rifugiati - osserva - che un Paese civile come il nostro deve volere e sapere accogliere. Parlo dei flussi gestiti dai trafficanti di essere umani: non possono essere loro a decidere chi deve venire in Italia. Questa è una cosa folle. Chiunque stia nel nostro Paese deve avere un nome e un'identità e deve rispondere alle regole. Altrimenti, non c'è migliore manovalenza per il crimine organizzato".



Solo così, chiarisce Rutelli, avremo città "più sicure ma anche più capaci d'integrare e ricche di pluralismo culturale". Auspica un ritorno, da parte delle forze politiche, "ai principi ispiratori di oltre un secolo fa, ovviamente aggiornati ai tempi: umanità e legalità".