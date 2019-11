Romania, si vota per le presidenziali. Con scarso interesse

Gli elettori romeni sono chiamati alle urne oggi 10 novembre per eleggere il presidente in una campagna elettorale che non ha riservato sorprese, piuttosto sottotono e in cui sembra scontata la riconferma del capo di stato uscente, Klaus Iohannis.



Si andrà molto probabilmente a un ballottaggio il 24 novembre, visto che secondo i sondaggi Iohannis raccoglie il 40% delle preferenze, mentre per l'elezione al primo turno bisogna superare il 50%. I candidati sono in tutto 14 e non è ancora chiaro se il potenziale sfidante del presidente liberale al secondo turno sarà la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila o il candidato antisistema Dan Barna.