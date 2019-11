ArcelorMittal, Rixi: "La Lega ha venduto i bond nel 2015"

I 300mila euro di bond acquistati dalla lega nel 2011 sono stati "dismessi nel gennaio 2015", si tratta di "un investimento ereditato dalla vecchia gestione e realizzato in anni in cui Mittal non stava neppure in Italia": lo ha precisato il responsabile infrastrutture del Carroccio, Edoardo Rixi, in un'intervista al Corriere della Sera.



"Io non sapevo niente di questi bon", ha assicurato Rixi, "nel 2017 tifavo per la cordata italiana, quella con Cassa depositi e prestiti, altro che Mittal...". "Dal giugno 2018 ho incontrato più volte l'ex ad Matthieu Jehl e il dg di Mittal, Samuele Pasi, tra Genova e Roma, mai a Taranto e sempre davanti a tutti".



Rixi lancia un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Convochi lui, se crede, i due Mittal padre e figlio, provi lui in extremis a farli restare. Perché se si ferma il ciclo dell'acciaio si ferma l'Italia".