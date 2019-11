Firenze, imbrattata la targa di Idy Diene

E' stata imbrattata, con la vernice nera, da ignoti, la notte scorsa, la targa dedicata a Idy Diene, il venditore senegalese ucciso dall'ex tipografo Roberto Pirrone il 5 marzo 2018, sul ponte Vespucci a Firenze, installata nel punto esatto in cui fu assassinato a colpi di pistola.



Daniela Chironi, ex candidata al consiglio comunale con la lista Firenze Città Aperta, su Facebook ha dato la notizia con queste parole: "Qualcuno era così infastidito dalla targa in memoria di Idy Diene da averla coperta con la vernice. Idy aveva 53 anni quando il 5 marzo 2018 fu ucciso a Firenze con sei colpi di pistola. La targa gli era stata dedicata dalle cittadine e dai cittadini antirazzisti e affissa sul Ponte Vespucci, nel punto in cui Idy aveva trovato la morte, e diceva così: "A Idy Diene assassinato da mano razzista, 5 marzo 2018". L'avete vandalizzata? Noi la rimetteremo!"



L'11 settembre scorso Roberto Pirrone è stato condannato a 30 anni in appello. In primo grado, con il rito abbreviato, il 7 gennaio scorso era stato condannato a 16 anni. La Procura generale aveva chiesto l'ergastolo, ridotto, appunto, a 30 anni per lo sconto previsto dall'abbreviato. La Corte d'assise d'appello ha accolto la richiesta di condanna del procuratore generale. L'omicidio di Idy Diene scatenò proteste della comunità senegalese a Firenze, rabbia che sfociò anche in momenti di tensione. Pirrone raccontò agli inquirenti di essere uscito di casa per togliersi la vita ma di non aver avuto il coraggio di farlo e di aver deciso di uccidere il primo che avrebbe incontrato.



In realtà, secondo quanto documentato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona, Pirrone evitò altri passanti e poi sparò al venditore senegalese.