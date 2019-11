Corruzione: Ancona, domani interrogatori garanzia davanti a gip

Sono in programma domani, davanti al gip Sonia Piermarini, gli interrogatori di garanzia delle cinque persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta 'Ghost jobs', coordinata dalla procura di Ancona. Il primo ad essere ascoltato, nel carcere di Montacuto dove si trova da venerdi', sara' il geometra Simone Bonci, il dipendente del Comune di Ancona che, secondo l'accusa, era il perno della gestione di una serie di appalti affidati tra il 2018 e quest'anno a quattro imprese ritenute 'amiche' in cambio di regali.



Si dovrebbero tenere invece in tribunale gli interrogatori degli imprenditori Marco Duca, Tarcisio Molini, Carlo Palumbi e Francesco Tittarelli, finiti agli arresti domiciliari. In un paio di passaggi dell'ordinanza del gip che ha disposto l'esecuzione delle cinque misure cautelari viene chiarito il meccanismo della corruzione: "Opere mai eseguite, parzialmente liquidate o liquidate con importi superiori al loro reale valore", conseguenza diretta di "un sistema illecito di gestione della cosa pubblica da parte di amministratori di estrazione politica, dirigenti e funzionari del comune di Ancona, caratterizzati da rapporti tutt'altro che lineari e trasparenti con il mondo dell'imprenditoria e delle libere professioni".



L'inchiesta e' ancora all'inizio e ha coinvolto finora altre 30 persone, la maggior parte dei quali dirigenti e impiegati del Comune di Ancona e 4 assessori: per loro, la procura ipotizza, a vario titolo, i reati di abuso d'ufficio, falsita' materiale e ideologica in atti pubblici, turbata liberta' degli incanti e in materia ambientale, truffa aggravata ai danni dello stato finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e rifiuto d'atti d'ufficio.