Siria: esplosione a Tel Abyad, almeno 8 morti

Un'esplosione ha avuto luogo nella citta' di Suluk, vicino la citta' di Tel Abyad, nel nord est della Siria, causando almeno 8 morti e ferendo altre 20 persone nel centro della citta'. L'esercito turco ha immediatamente accusato i miliziani curdi siriani del Pyd/Ypg attraverso un comunicato.



La citta' e' stata sottratta al controllo delle milizie curde siriane Ypg con il recente intervento militare turco "Fonte di pace". Un altro attentato si e' verificato nella stessa Tel Abyad lo scorso 2 novembre, uccidendo 13 civili e ferendone 23 s anche in quel caso Ankara accuso' apertamente Ypg di aver realizzato l'attentato. Il territorio che si estende per 120km dalla stessa citta' di Tel Abyad a Ras al Ayn e' attualmente sotto il controllo dei militari turchi, cosi' come stabilito dall'intesa tra Turchia e Russia raggiunta nella citta' russa di Sochi, lo scorso 22 ottobre.