Cristina Parodi: "L'ascesa di Salvini è dovuta all'ignoranza"

"A cosa è dovuta l'ascesa di Salvini? All'arrabbiatura della gente. Al fatto che probabilmente non è stato fatto molto di quello che era stato promesso di fare. È dovuta alla paura e anche all'ignoranza. Mi fa paura vedere un tipo di politica che è basata sulla divisione, sui muri da erigere. Vorrei una politica che andasse incontro ai più deboli e che aiutasse questo Paese a risollevarsi in un altro modo". La sparata è di Cristina Parodi, ai microfoni di Rai Radio2 per la trasmissione "I Lunatici".



Non commenteremo questo fulgido esempio di analisi sociologico-politica, ma essendo lunatici anche noi ci chiediamo se non sia casuale che la sparata avvenga in contemporanea con la dichiarazione del marito, il piddino Giorgio Gori, di ricandidarsi a Bergamo. Insomma, quando si tratta di beccare voti tutto fa...brodo.