L'inviata di Strscia Stefania Petyx aggredita dagli abusivi

Paura per l'inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx aggredita da degli abusivi in una palazzina di Palermo,quando l'inviata insieme ai suoi operatori con la telecamera sono entrati nello stabile sono andati su per le scale arrivati al primo piano sono stati aggrediti dai balordi abusivi che hanno spintonato la Petyx facendola rovinare verso le scale sono intervenute le forze dell'ordine,Stefania Petyx e' stata trasportata in ospedale mentre le attrezzature come la telecamera sono state distrutte dagli abusivi.Nei prossimi giorni uscira' il servizio sul TG satirico Strscia La Notizia.