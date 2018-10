Cazzi al vento nelle stanze della Curia. Salernitani infuriati coi "profughi" africani

Nudi come mamma li ha fatti, a prendere il sole sui balconi di casa. Solo che la casa, ahimé, appartiene alla Curia di Salerno. E il Comune chiede spiegazioni ai preti. Perché i preti buonisti di Eboli, nel Salernitano, hanno ospitato un mese fa gli immigrati africani. Ma non immaginavano che questi decidessero di stendersi a terra e adagiarsi a ridosso dei balconi completamente nudi e con i genitali in bella mostra.





“È una scena indecente, mi lasci dire che è uno schifo. Non ne possiamo più. Questa scena si ripete da un mese”, protesta una residente di via Ripa intervistata da Il Mattino; “Guardi le foto. Le sembra una scena normale? Forse vivono così a casa loro, ma devono capire che qui non funziona diversamente. Devono coprirsi. Non posso stendersi nudi davanti a tutto il quartiere”, dice un altro.



E per questo è partita già la raccolta firme dei residenti stufi ed esasperati, per dire basta allo sconcio, mentre una nutrita sequenza fotografica delle prodezze delle risorse della Sinistra sono già state inviate ai giornali e ai vigili urbani.