Leva civica lombarda, via libera in Commissione Bilancio

Approvato oggi in Commissione Bilancio del Pirellone lo stanziamento per la leva civica lombarda volontaria. Commenta il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta, Primo Firmatario del progetto formativo: “Regione Lombardia stanzierà 1.4 milioni di euro per la leva civica lombarda. Si tratta di fondi autonomi che rappresentano solo un primo passo di questo importante progetto educativo, che mi vede coinvolto in prima persona; intendiamo difatti potenziare questa già considerevole somma con ulteriori stanziamenti derivanti da bandi europei e statali”.



“Quello regionale”, spiega Corbetta, “è già di per sé un investimento cospicuo, perché sette volte più sostanzioso del passato. Ed è il modo con cui la Regione a guida Lega dimostra tangibilmente la sua volontà di investire sia sui giovani che sul territorio, sviluppando un percorso civico di volontariato e di cittadinanza attiva”.



Aggiunge il consigliere leghista: “Per i nostri ragazzi, per i quali per inciso è previso un rimborso fino a 500 euro, si tratterà di un’importante e formativa esperienza di vita, che avrà per di più ricadute positive sul territorio; i giovani saranno difatti impegnati nella realizzazione di progetti educativi e socialmente utili”. “Dopo i bonus per le famiglie, la scuola e lo sport, una volta di più la nostra Regione dimostra la sua vicinanza alle giovani leve con i fatti e non con le parole”, conclude Corbetta.