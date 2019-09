L'Isis? Sorpresa, c'è ancora

L'Isis c'è ancora, in Afghanistan, nonostante tutti i tentativi fatti per sradicarlo. L'allarme arriva dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, che dichiara che nonostante l'alto numero di "operazioni contro di esso da parte del governo e delle forze internazionali", è "resiliente".



Il capo delle Nazioni Unite ha diffuso un rapporto al Consiglio di sicurezza in cui si parla di 183 attacchi armati nel solo periodo estivo, in tre mesi da giugno ad oggi, un numero quasi doppio rispetto ai 93 dello stesso periodo del 2018.